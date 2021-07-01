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Работники Комитета госконтроля возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»
Источник материала: ОНТ
Работники Комитета госконтроля отдали дань уважения тем, кто погиб за мирное будущее и подарил нам свободу.
В преддверии Дня Независимости возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина». Этот памятник жертвам Второй мировой войны, погибшим в одном из крупнейших на территории Беларуси концлагерей.
В начале июля 1941 года фашисты создали «Шталаг 352» с единственной целью – беспощадного уничтожения людей. В братской могиле покоятся 80 тысяч военнопленных – от истощения, болезней и издевательств. После войны жертвам поставили памятник, который позже благоустроили. Сегодня там горит Вечный огонь, вымощены аллеи, оформлены могилы и возведена каменная ограда.
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Работники Комитета госконтроля отдали дань уважения тем, кто погиб за мирное будущее и подарил нам свободу. В преддверии Дня Независимости возложили цветы к...
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