Работники Комитета госконтроля возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»

Источник материала: ОНТ

Работники Комитета госконтроля отдали дань уважения тем, кто погиб за мирное будущее и подарил нам свободу.

В преддверии Дня Независимости возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина». Этот памятник жертвам Второй мировой войны, погибшим в одном из крупнейших на территории Беларуси концлагерей.

В начале июля 1941 года фашисты создали «Шталаг 352» с единственной целью – беспощадного уничтожения людей. В братской могиле покоятся 80 тысяч военнопленных – от истощения, болезней и издевательств. После войны жертвам поставили памятник, который позже благоустроили. Сегодня там горит Вечный огонь, вымощены аллеи, оформлены могилы и возведена каменная ограда.

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