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Фабрика «Слодыч» открыла филиал в Ивенце
Источник материала: ОНТ
В их продуктовом портфеле теперь всеми любимые конфеты! Фабрика «Слодыч» сегодня открыла филиал по производству импортозамещающей продукции в Ивенце.
На этом месте и раньше было производство конфет. Закупать новое оборудование не пришлось. Наладили производство всего за пять месяцев. Для «Слодыча» конфеты – новый продукт. Поэтому в ассортименте пока только шесть видов. В планах – к концу года расшириться до 30 позиций. Что до сырья, то больше 95% – отечественного. А это чем не гарант качества?! За пять лет хотят увеличить объемы в два раза. Чтобы в полной мере насытить внутренний рынок белорусским качеством.
Сегодня «Слодыч» есть практически во всех торговых точках Беларуси. Новое направление – это не только про объемы, но и дополнительные рабочие места. К слову, вакансии в Ивенце еще открыты!
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В их продуктовом портфеле теперь всеми любимые конфеты! Фабрика «Слодыч» сегодня открыла филиал по производству импортозамещающей продукции в Ивенце. На этом...
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