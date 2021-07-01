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Фабрика «Слодыч» открыла филиал в Ивенце

01.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фабрика «Слодыч» открыла филиал в Ивенце

В их продуктовом портфеле теперь всеми любимые конфеты! Фабрика «Слодыч» сегодня открыла филиал по производству импортозамещающей продукции в Ивенце.  

На этом месте и раньше было производство конфет. Закупать новое оборудование не пришлось. Наладили производство всего за пять месяцев. Для «Слодыча» конфеты – новый продукт. Поэтому в ассортименте пока только шесть видов. В планах – к концу года расшириться до 30 позиций. Что до сырья, то больше 95% – отечественного. А это чем не гарант качества?! За пять лет хотят увеличить объемы в два раза. Чтобы в полной мере насытить внутренний рынок белорусским качеством.  

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы восстановили, сохранили и даем вторую жизнь нашим известным еще с советских пор брендам: и барбарискам, и "Коровке". Продукция получила отзывы у потребителей, и достаточно высокие. Все всегда ищут символы в чем-то. Все время меня спрашивают про санкции, хотя санкции, конечно, в меньшей степени коснутся аграрного комплекса, пищевого». 

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»: «Уже сегодня, не глядя на санкции, на давление, которое на Беларусь оказывается, я думаю, экономика и бизнес рассудит и все равно мы будем работать, как сегодня работаем, не глядя на все происходящее, мы открываем предприятия, мы развиваемся, мы реанимируем новые. Мы объединяемся, выходим, и в целом по концерну у нас рост и по экспорту, и по внутреннему рынку. Поэтому всё движется в нужном, правильном направлении».

Сегодня «Слодыч» есть практически во всех торговых точках Беларуси. Новое направление – это не только про объемы, но и дополнительные рабочие места. К слову, вакансии в Ивенце еще открыты! 

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В их продуктовом портфеле теперь всеми любимые конфеты! Фабрика «Слодыч» сегодня открыла филиал по производству импортозамещающей продукции в Ивенце.   На этом...
 
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