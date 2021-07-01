Эксперт: монопольное право государства на применение насилия – основа, без которой начнется анархия

Источник материала: ОНТ

Государство часто обвиняют в жестком пресечении волнений. При этом граждане жестко выражать свою позицию не могут. Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин рассуждал на эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ и отметил, что монопольное право на применение насилия – основа, без которой начнется анархия.

Вадим Гигин: «Начиная с Древнего Рима, может быть, еще и раньше, в любой теории государства прочитаете, что одним из признаков государства является монопольное право на легальное применение насилия. Не будем говорить о том, что насилие порождает власть, хотя есть и такая теория. Но монопольное право на применение насилия лежит в основе того общественного договора, который остановил войну всех против всех. Если не будет института, который имеет такое право, начнется анархия, начнутся убийства, начнется грабеж. Все то, что пережила наша стран. Вот мы говорили об эпохе БНР – это же гражданская война, это страшные вещи, по разным данным погибло тогда 13 миллионов человек. Да, и от эпидемий, но убивал брат брата, все это описано, это жуть, которую пережило наше общество. Вот поэтому должен быть институт, который имеет это право, и это государство. Многие из тех, кто выходил на улицы, протестующие, они ведь не столько против Лукашенко выступали, это были антиэтатистские выступления, это были протесты, да, постковидная часть, но против вообще государства как института на самом деле. Мы ведь проводим аналогии, в этом вопросе есть подтекст: а как в других странах? Этот же вопрос стоит и на Западе, и на Востоке, и в Китае, и в России, и в Бельгии, в Нидерландах, и в США. Вот этот знаменитый штурм Капитолия. Почему эта проблема резко актуализировалась? Хотим мы того или нет, есть объективный процесс. Мы переживаем этап кризиса национального государства. Не факт, что оно отомрет. Оно когда-то появилось в XVII веке, Великая французская революция в XVIII веке зафиксировала, французские просветители дали теоретическую основу этим идеям. Но прошло время, появились транснациональные корпорации, мир глобализируется, глобализация создает вызов для суверенных государств. Многим бизнесменам, тем, кто работает, перемещается, становится мобильным, им становится тесно в рамках национального государства. Но национальное государство свой потенциал не исчерпало. И этот кризис, который мы сейчас наблюдаем в условиях глобализации, не факт, что эта форма исчезнет. Но мы должны выработать всем миром ответ. Явно, что государство как институт не будет таким, каким было, например, на стадии распада Советского Союза. Но это уже задача новых поколений белорусских граждан. А наша задача для того, чтобы у них была возможность сделать такой выбор, сейчас нашу страну защитить, защитить независимость, суверенитет и ту модель развития, как мы ее понимаем. А они уже дальше будут решать».