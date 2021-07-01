Вадим Гигин: для ЕС членство Беларуси в «Восточном партнерстве» – часть плана, главная цель которого – свержение Лукашенко

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Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что проект «Восточного партнерства» изначально был антироссийским и для Евросоюза имел своей целью свержение Александра Лукашенко и втягивание Беларуси в систему антироссийских экономических и военно-политических блоков.

Вадим Гигин: «Честно говоря, я всегда искренне сомневался в результативности нашего участия в “Восточном партнерстве”. Иногда создавалось ощущение, что вот все участвуют соседи, так и мы заодно, вместе с ним. Это антироссийский проект. Да, мы в нем участвовали. Почему? Не надо тут нашим российским коллегам и союзникам обижаться излишне на нас. Потому что как они, так и мы понимаем, что политика – это искусство возможного. В той ситуации после долгих раздумий мы присоединились к этому проекту. Это был определенно социальный эксперимент. И Россия пережила социальный эксперимент, ведь у нее тоже был период таких романтических отношений с Западом. Давайте не забывать, что Россия в свое время вывела войска из Косово, вывела базы с Кубы, вывела базу из Вьетнама и еще очень много сделала других шагов, которые когда-то Президент [США] Джордж Буш-младший обозначил на встрече с Путиным в Любляне, сказав “Я посмотрел ему в глаза и увидел его душу”. И до мюнхенской речи Путина был длинный период, и даже после мюнхенской речи Путина – то, что называется многовекторностью. И мы пережили этот период. И “Восточное партнерство” – это как бы наследие этого периода. Но мы прекрасно отдавали себе отчет, что и там была дорожная карта, и членство в “Восточном партнерстве” – часть плана, главная цель которого следующая: свержение режима Александра Лукашенко; демонтаж той политической и экономической системы, которая была выстроена в условиях независимой суверенной Беларуси; привод сюда марионеточного правительства, желательно со слабым лидером, которым будет легко манипулировать. Ну, посмотрите на Зеленского, хороший пример. И, самое главное, втягивание Беларуси в систему антироссийских блоков экономических и военно-политических. Вот мы про Украину говорили, им прямо говорят: ребята, вы не будете ни членами Евросоюза, ни членами НАТО в обозримом будущем, но мы для вас выстроим такую систему договоров, при которой вы будете “как бы”. Вы представьте: независимое большое гордое европейское государство, которое когда-то было одной из основ Советского Союза, его низвели до уровня прихожей. Вот это система ассоциированного членства – это прихожая. Им говорят: мы вас будет все время держать в прихожей. И они радуются, говорят: это же крупный успех!».