Суд отказал Бритни Спирс в лишении ее отца права опеки над ней

Источник материала: ОНТ

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказал всемирно известной исполнительнице Бритни Спирс в лишении её отца опеки над ней. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает издание Variety.

Представители певицы уже несколько лет пытаются отстранить её отца от управления многомиллионным состоянием Спирс. В частности, её адвокат настаивал на том, что Джеймс Спирс больше не должен участвовать в управлении ее финансами. При этом ранее суд согласился включить в число опекунов исполнительницы частную финансовую компанию. Однако в полном отстранении ее отца от опекунства певице отказывали. Согласно данным издания, на днях суд в очередной раз отклонил иск певицы и оставил Джеймсу Спирс право опеки над дочерью.

Напомним, в 2008 году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками, а также опасений относительно ее душевного здоровья. В результате, контроль над всеми финансами, в том числе многомиллионным трастовым фондом, перешел к ее отцу, а также назначаемому судом адвокату. Размер состояния певицы в данный момент оценивается в $60 млн. Кроме того, Джеймс Спирс принял многие решения относительно ее карьеры, здоровья и личной жизни.

Фото: Instagram

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