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Гигин: реальные причины санкций не имеют отношения к Протасевичу, сейчас еще и против него санкции могут ввести

01.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигин: реальные причины санкций не имеют отношения к Протасевичу, сейчас еще и против него санкции могут ввести

Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что введение четвертого пакета санкций в отношении Беларуси никак не связано с Романом Протасевичем и инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair.

Вадим Гигин: «Те, кто верят, что четвертый пакет санкций в отношении Беларуси был введен из-за этого пресловутого Ryanair  и Протасевича, так же спокойно могут поверить, что Вторая мировая война началась из-за провокации в Гляйвице, которую устроили сами эсэсовцы. Потому что санкции – это повод, казусы были. Но реальные причины абсолютно к Протасевичу никакого отношения не имеют. Сейчас они могут уже против самого Протасевича ввести санкции, кто их знает!

Так вот, подлинные причины – их две. Первая – это то, что весенняя волна протестов провалилась: ни 25 марта, ни 9 мая никто не вышел и не выйдет. Стало ясно, что здесь внутренних факторов для продолжения этой раскачки, этих процессов внутри Беларуси нет. И второе – те результаты, которые белорусская экономика показала по итогам первого квартала. Они оказались неожиданно хорошими. Ведь ожидали: рухнет рубль, остановятся предприятия, будут разорваны связи. Этого ничего не произошло, экономика вышла на рост. Именно эти две причины являются подлинными для введения санкций. А казус мог быть любой. Не было бы самолета, завтра бы задержали дипломатическую машину, в которой бы очередного агента вывозили. И план “А” был, и план “Б”».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что введение...
 
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