Гигин: реальные причины санкций не имеют отношения к Протасевичу, сейчас еще и против него санкции могут ввести

Источник материала: ОНТ

Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что введение четвертого пакета санкций в отношении Беларуси никак не связано с Романом Протасевичем и инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair.

Вадим Гигин: «Те, кто верят, что четвертый пакет санкций в отношении Беларуси был введен из-за этого пресловутого Ryanair и Протасевича , так же спокойно могут поверить, что Вторая мировая война началась из-за провокации в Гляйвице, которую устроили сами эсэсовцы. Потому что санкции – это повод, казусы были. Но реальные причины абсолютно к Протасевичу никакого отношения не имеют. Сейчас они могут уже против самого Протасевича ввести санкции, кто их знает!





Так вот, подлинные причины – их две. Первая – это то, что весенняя волна протестов провалилась: ни 25 марта, ни 9 мая никто не вышел и не выйдет. Стало ясно, что здесь внутренних факторов для продолжения этой раскачки, этих процессов внутри Беларуси нет. И второе – те результаты, которые белорусская экономика показала по итогам первого квартала. Они оказались неожиданно хорошими. Ведь ожидали: рухнет рубль, остановятся предприятия, будут разорваны связи. Этого ничего не произошло, экономика вышла на рост. Именно эти две причины являются подлинными для введения санкций. А казус мог быть любой. Не было бы самолета, завтра бы задержали дипломатическую машину, в которой бы очередного агента вывозили. И план “А” был, и план “Б”».