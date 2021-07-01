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Вадим Гигин: Запад стремится оставить Беларусь и Россию в изоляции друг от друга, разорвать союзническую связь

01.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вадим Гигин: Запад стремится оставить Беларусь и Россию в изоляции друг от друга, разорвать союзническую связь

Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил о желании Запада сделать все возможное, чтобы оставить Беларусь и Россию в изоляции друг от друга, разорвать союзническую связь.

Эксперт ответил на вопрос, возможно ли сегодня в принципе в отношении Беларуси что-то наподобие Мюнхенского сговора 1938 года или пакта Молотова-Риббентропа 1939 года.

Вадим Гигин: «Прямых аналогий быть не может. Но я понимаю, к чему ваш вопрос. Это тот инфошум, который был создан вокруг встречи Путина и Байдена. Все эти слухи, которые сознательно вбрасываются, они сделаны только ради одного. Начиная с 9 августа и даже до этой даты пытаются Россию втянуть в антибелорусскую коалицию, а Беларусь – в антироссийскую. Для чего? Для того, чтобы и Беларусь, а затем и Россия оказались в изоляции. То есть разорвать вот эту союзническую связь. Поэтому все эти слухи. И пик был, когда Байден заявил: мы обсудили с Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, он не возражал мне, но при этом сказал, что смотрит на ситуацию по-другому. Так это и есть “возражал”, но видите, как сформулировано? Сформулировано специально, для того, чтобы намекнуть: а может быть, у них есть какой-то консенсус. Может быть, Путин хочет там Беларусь на что-то променять. Этого нет и не будет. Потому что, я убежден и знаю просто, что в Москве прекрасно отдают себе отчет, что это белорусский плацдарм, и если Западу удалось бы здесь осуществить свои планы, следующей будет Россия. Более того, мы прекрасно осознаем, что есть дедлайн – это сентябрь, выборы в Государственную Думу России. Все то, что у нас готовилось и отрабатывалось накануне августа, в августе и после, все то же самое планируется отрабатывать и в Российской Федерации. И они, безусловно, внимательно изучают наш опыт».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил о желании Запада...
 
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