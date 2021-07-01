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Андрейченко принял участие на выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Источник материала: ОНТ
Это тесное взаимодействие совсем не радует Запад. Его политика к интеграционным процессам в СНГ становится всё более агрессивной. Такой тезис прозвучал на выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В столице Таджикистана работала белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Официальный Душанбе в этом году председательствует в ОДКБ. Обсудили гармонизацию национального законодательства государств, взаимодействие с ОБСЕ. Также в центе внимания была и военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации, подведены итоги работы международных наблюдателей от ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане. Члены Совета приняли заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств, которые входят в организацию.
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Это тесное взаимодействие совсем не радует Запад. Его политика к интеграционным процессам в СНГ становится всё более агрессивной. Такой тезис прозвучал на...
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