Вадим Гигин: сейчас борьба идет не столько за Лукашенко, а за Беларусь, за независимость и суверенитет

Источник материала: ОНТ

В Беларуси наблюдается рост политической активности патриотически настроенных граждан, готовых вести борьбу – борьбу не столько за Президента Александра Лукашенко, который является символом и гарантом, определенным знаменем, но в первую очередь за независимость и суверенитет страны. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Нас пытались через пропагандистские определенные инструменты натравить на борьбу за независимость против России. Все мы это хорошо помним и видели, как это происходило. А угроза-то оказалась совсем с другой стороны. И, действительно, та борьба, которую сейчас ведет Беларусь – это борьба не за Лукашенко. Хотя Президент, безусловно, является символом и гарантом независимости, суверенитета. Он – определенное знамя, вокруг которого консолидируются патриотические силы в Беларуси. Но борьба идет не за Лукашенко, не только за Лукашенко, не столько [за него], а за Беларусь – за независимость и суверенитет. Я думаю, те, кто планировал эту гибридную войну против Беларуси, которая продолжается и вступает в новые фазы, они вот этого не учли. Они не учли того процесса консолидации, который будет происходить вокруг Президента. Не учли где-то и его личные качества. Они действовали во многом по шаблонам, которые сработали в других странах. Думали, у них были и план “А”, и план “Б”. Но они рассчитывали, что Президент, чиновники, как они говорят, окажутся в некой изоляции, но этого не произошло. И вот рост гражданской активности, рост активности патриотически настроенных граждан – вот этого они не учли. В Беларуси это произошло, но нужно себя покритиковать. Почему мы не вели эту консолидацию все предшествующие годы? Вот возьмите, когда отмечалось столетие БНР. Ведь до чего дошло, давайте прямо об этом скажем, отдельные наши дипломаты и чиновники, я вдруг услышал это слово “тэстаменты”, на полном серьезе обсуждали вопрос принять от этой Ивонки Сурвилы какие-то “тэстаменты”, чтобы ее Рада признала действующее белорусское правительство. Какая Рада? Рада Абрамчика, Сажица, полицаев, которые оказались на Западе?».