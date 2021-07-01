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Гигин: независимость и суверенитет Беларуси – это детище Александра Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что реальная суверенизация Беларуси произошла именно с избранием Александра Лукашенко на пост Президента страны.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что реальная...
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