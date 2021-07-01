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Гигин: независимость и суверенитет Беларуси – это детище Александра Лукашенко

01.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигин: независимость и суверенитет Беларуси – это детище Александра Лукашенко

Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что реальная суверенизация Беларуси произошла именно с избранием Александра Лукашенко на пост Президента страны.

Вадим Гигин: «1991-й год, когда фактически нас выкинули из единого Союза, белорусы тогда не боролись за ту независимость. Мы проголосовали 17 марта за сохранение Союза. Я недавно был в “Вискулях” и пересматривал материалы, 30 лет в этом году с распада Советского Союза. Шушкевич понял, что они сделали, только когда на машине ехал из Беловежской пущи в Минск, это он сам об этом говорит. И реально суверенизация произошла с избранием Александра Лукашенко. Почему мы говорим, что независимость и суверенитет Беларуси – это детище Александра Лукашенко? Вот когда национальная валюта была введена? «Зайчики» – это не национальная валюта, это временный расчетный билет был. В 1995 году при Александре Лукашенко. Тогдашнее либеральное правительство России вытолкнуло нас из рублевой зоны. И произошла эта суверенизация, действительно. При Александре Лукашенко сразу несколько поколений белорусов осознали, что независимость – это ценность.

Если мы посмотрим более глубоко в историю, то, безусловно, процесс государственного строительства в Беларуси начинается с 1917 года, со Всебелорусского съезда. Как бы мы не относились к фигурам Ленина, Сталина, но без прихода большевиков к власти, нужно об этом прямо сказать, суверенной Беларуси не было бы. Слишком слабым было белорусское национальное движение в тот период».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что реальная...
 
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