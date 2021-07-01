Новые зарплаты бюджетников, валютный договор и регулирование цен. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Каким будет потолок надбавок для производителей и поставщиков социально значимых товаров? Кому заключать валютный договор и сообщать об этом регулятору? Эксклюзивное интервью представителя Нацбанка. И какой крипто-актив связывает гонщиков «Формулы-1» и звезду мировой эстрады?

Как будут регулироваться цены?

Цены на социально значимые товары под контролем до 23 сентября. Новый дедлайн указан в постановлении Министерства торговли и антимонопольного регулирования. Оно сегодня появилось на правовом портале. В новом перечне – 17 позиций. К каждой указаны предельные максимальные надбавки – импортёра, оптовые, торговые.

От 15 до 30 %. В документе определены предельные максимальные оптовые и торговые надбавки на отдельные товары, которые не входят в список значимых. 30% на растворимый кофе, чёрный байховый чай, соль, маргарин, перловку. Лимит в 15% – на детское питание (сухие смеси, каши, консервы). При этом производители и импортёры цены на питание не могут повысить больше, чем на 4% по отношению к концу февраля. Это уже решение комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. И норма будет действовать ещё две недели.

Как изменится зарплата работников бюджетной сферы?

Больше заработать могут бюджетники. С этого дня зарплата рассчитывается по-новому. Размер премии увеличился – до 20% от оклада. Поощрить работодатель может за счёт неиспользованных средств общего фонда оплаты труда. Работники культуры могут рассчитывать на прибавку от 5% до 20% оклада за достижения, сложность и напряженность труда. Новая компенсирующая выплата у медиков.

Как совершить сделку в обменнике?

А вот с 9 июля в силу вступает новое валютное законодательство. Одно из нововведений касается обменный операций. Порядок прописан в инструкции Нацбанка.

Речь идёт о работе касс и обменных пунктов и взаимоотношениях клиента и операциониста. Пот новым правилам, человек, передавая деньги кассиру, даёт согласие на условия операции. Они отображены на табло обменного пункта. И, вот, если деньги вы уже отдали, а курс резко изменился, то, несмотря на корректировку, сделка пройдёт согласно изначальным цифрам.

Валютный договор: кому нужен и в какой срок?

Но основное изменение касается отмены разрешительного порядка при проведении валютных операций, связанных с движением капитала. То есть для предоставления займов нерезидентам свыше 180 дней, покупки недвижимости за границей, приобретения ценных бумаг, выпущенных нерезидентами.

При этом об операции в некоторых случаях стоит сообщить регулятору и понадобится валютный договор. Об этом нюансе поговорим с представителем Нацбанка Ириной Гелаш. Скажите, какой договор нужно будет регистрировать на веб-портале. Это зависит от суммы сделки, вида операции, условий соглашения?

Ирина Гелаш, начальник управления методологии валютных отношений главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Беларуси:

– Зарегистрировать валютный договор необходимо будет при одновременном наличие двух условий: когда сумма денежных обязательств по валютному договору не установлена, равна либо превышает пороговое значение. Для физических лиц это эквивалент 2000 базовых величин, для ИП и юридических лиц – 4000 базовых величин. Второе условие – это проводимая валютная операция в рамках валютного договора, состоит в перечне операций, подлежащих регистрации и закреплена в инструкции Национального банка №37. Кроме того, зарегистрировать необходимо валютные договоры, которые были заключены до 9 июля 21 года, по которым в полном объёме не исполнены обязательства и которые также соответствуют двум требованиям, о которых я вам только что рассказала.

– А если сумма денежных обязательств не указана? В этом случае регистрировать на портале?

– Да, такое имеет место быть. При этом валютный договор также следует зарегистрировать в установленном порядке. При этом следует руководствоваться следующим принципом: если общая сумма денежных обязательств в валютном договоре не определена, но, например, договор содержит тарифный план, ежемесячную плату по тарифному плану, то такая сумма рассчитывается как совокупность уже проведенных платежей и планируемых к проведению с даты заключения договора по дату окончания срока его действия. Если рассчитанная таким способом сумма не превышает пороговое значение, то регистрировать договор не нужно, но, если при проведении очередного платежа данная сумма будет достигать порогового значения, то такой договор подлежит регистрации в установленном порядке

– Есть ли крайний срок для регистрации договора?

– Зарегистрировать валютный договор необходимо резиденту до совершения исполнениях всех обязательств по договору либо в течение семи дней с даты получения денежных средств на его счёт, открытого, как в белорусском, так и в иностранном банке, смотря какое из этих событий наступает ранее. Например, резидент заключил внешнеторговый валютный договор с нерезидентом на поставку товара. Зарегистрировать такой валютный договор резиденту необходимо до проведения платежа в оплату за товар, если условия договора содержат предоплату, либо до получения товара, если по условиям договора оплата происходит по факту поставки товара.

Кто стал лицом криптоплатформ?

Формула-1 нашла нового спонсора. Это платёжная криптоплатформа, которая выпустит тематические токены. Невзаимозаменяемые. Этим они и отличаются от биткоинов, которые не уникальны.

И к тому же подешевели до $33 тысяч. А вот самый дорогой токен составил $69 миллионов. Столько стоила картина, которую оцифровали и продали на аукционе Кристис. На криптосделке гоночная серия по слухам заработает всего лишь сто миллионов долларов. А вот сколько принесёт певице Кэти Перри сотрудничество с блокчейн-компанией, которая также выпускает собственные токены, неизвестно. Но на цифровой конвертации шоу, которое будет проходить в Лас-Вегасе, т.е. на поклонниках, спонсор и сама звезда мировой поп-сцены точно не откажутся заработать миллионы.

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