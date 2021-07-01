Стоимость вакцины от COVID-19 для иностранцев в Беларуси составит от 130 до 150 рублей

Источник материала: ОНТ

Ориентировочная стоимость введения обоих компонентов вакцины от COVID-19 для иностранцев в Беларуси составит от 130 до 150 рублей. Об этом, комментируя детали подписанного Президентом Указа, рассказал заместитель министра – Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Одним из главных условий для получения вакцины станет учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранцы будут вноситься в базу Погранкомитета. При этом для въезда на территорию Беларуси также понадобится действительный отрицательный результат ПЦР-теста.

Прибыть в Беларусь для получения вакцины можно будет, как через сухопутную, так и через воздушную границу. При этом срок безвизового пребывания на территории Беларуси с целью получения вакцины для иностранцев составит пять дней. Кроме того, Министерством здравоохранения определен список учреждений здравоохранения, где иностранные граждане смогут получить вакцину. Всего в список вошли 82 учреждения здравоохранения.

Стоимость двух компонентов вакцины для иностранцев составит от 130 до 150 рублей.

При этом для получения второй дозы вакцины будет действовать идентичный механизм. Как отметил замминистра, второй компонент можно ввести в промежуток от 21 до 90 дней после получения первого.

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