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Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

01.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 тонн в месяц. Столько сладостей будет выпускать филиал кондитерской фабрики в Ивенце, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

Здесь открыли новую линию. Привычные всем «Божья коровка», ириски и суфле. До конца 2021 года ассортимент сладостей на новом конвейере увеличится с 6 до 27 позиций. На филиале уже активно создают рабочие места. Штат составит 300 человек.

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Решение было принято пять месяцев назад. Оно было продиктовано временем, меняющимся рынком, условиями. И как показывает – пять месяцев прошло, а первый цех уже работает. Даем вторую жизнь нашим известным еще с советских пор брендам: и «барбарискам», и «коровке» (конфеты), и так далее. И продукция уже получила некие отзывы у потребителей и достаточно высокие. Все спрашивают: «Где можно взять, где купить?»

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

Александр Нечай, директор кондитерской фабрики:
Оборудование топовых производителей. Это самое лучшее оборудование в мире, которое производит данную продукцию. Качественное оборудование позволяет делать и качественные продукты. С учетом того, что мы используем сырье в основном белорусских производителей (практически больше, чем на 95 %), то, соответственно, и продукция получается высокого качества.

Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

Мощность нового конвейера удвоит объем выпускаемой продукции. Основная цель – импортозамещение и насыщение внутреннего рынка нашими сладостями, в том числе зефиром и мучными изделиями. Также руководство филиала ведет активные переговоры по экспортным поставкам в Россию, Украину, Монголию и Китай.

 
 
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Новости Беларуси. Более 100 тонн в месяц. Столько сладостей будет выпускать филиал кондитерской фабрики в Ивенце, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь...
 
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