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Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 100 тонн в месяц. Столько сладостей будет выпускать филиал кондитерской фабрики в Ивенце, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь открыли новую линию. Привычные всем «Божья коровка», ириски и суфле. До конца 2021 года ассортимент сладостей на новом конвейере увеличится с 6 до 27 позиций. На филиале уже активно создают рабочие места. Штат составит 300 человек.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Александр Нечай, директор кондитерской фабрики:
Мощность нового конвейера удвоит объем выпускаемой продукции. Основная цель – импортозамещение и насыщение внутреннего рынка нашими сладостями, в том числе зефиром и мучными изделиями. Также руководство филиала ведет активные переговоры по экспортным поставкам в Россию, Украину, Монголию и Китай.
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Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам
Новости Беларуси. Более 100 тонн в месяц. Столько сладостей будет выпускать филиал кондитерской фабрики в Ивенце, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь...
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