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Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения

01.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения

У них изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.

Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о реабилитации нацизма. Остальным вменяются статьи, связанные с экстремизмом и терроризмом.

 
 
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Новости России. В Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения, сообщили в программе...
 
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