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«Возможность общаться с другими ребятами»: трудовые мастерские для людей с инвалидностью открыли в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли специализированные трудовые мастерские для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект, реализованный при поддержке немецких партнеров, стал частью программы «Минск – инклюзивный город». В столице этому направлению уделяют особое внимание.
Мастерские сделали просторными и светлыми. В них разместилось все необходимое оборудование для различных видов творчества. Теперь люди с ограниченными возможностями смогут посещать занятия, например, по рисованию, лепке из глины, швейному мастерству. Помогать им в освоении творчества будут опытные преподаватели. Все это позволит обеспечить социально-трудовую адаптацию людей с инвалидностью, а также улучшит процесс их реабилитации и интеграции на рынке труда.
Ольга Парфенова:
Людмила Малевич, директор представительства Дортмундского международного образовательного центра в Беларуси:
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Передовым опытом в создании инклюзивного пространства с минчанами делятся, например, специалисты из немецкого города-побратима Бонна. С их помощью и появились мастерские. Они открылись в городском центре социального обслуживания семьи и детей на улице Семашко.
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«Возможность общаться с другими ребятами»: трудовые мастерские для людей с инвалидностью открыли в Минске
Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли специализированные трудовые мастерские для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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