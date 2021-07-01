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Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

01.07.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершают подготовку к главному празднику страны – Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

В 2021 году дизайнеры тщательно подошли к оформлению города. Традиционно тематические билборды и флаги появились на центральных улицах, проспектах и местах массовых мероприятий. Преобразились проспекты Независимости, Победителей и Октябрьская площадь. На здании педуниверситета вывесили масштабное 40-метровое панно.

Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

А у стелы «Минск – город-герой» установили главную сцену, где пройдет большой праздничный концерт. Кроме того, новые эффектные конструкции появились возле «БелЭкспо», Дворца спорта и «Чижовка-Арены». Основой графики стали национальные символы страны, а также изображения неба и цветков василька.

Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
У нас 15 талисманов, это наша конструкция, которая является квинтэссенцией нашей графики. Это четыре бигстенда, это объемная конструкция, которая тоже знакома нашим жителям, это две 9-метровых масштабных конструкций, которые из себя представляют контур нашей страны и две 12-метровые арт-свечи с фотографией наикрасивейших мест Беларуси.

Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

Праздничные конструкции установили не только в центре, но и в каждом районе столицы. На окраинах города яркими декорациями украсили осветительные мачты.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершают подготовку к главному празднику страны – Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2021 году...
 
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