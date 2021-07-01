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Владимир Путин: накануне Дня Независимости хотел бы от души поздравить братский белорусский народ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум регионов проходит незадолго до главного государственного праздника Беларуси. По этому поводу, похоже, 1 июля прозвучало первое в 2021 году поздравление в адрес нашего народа и Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин, президент России:
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Новости Беларуси. Форум регионов проходит незадолго до главного государственного праздника Беларуси. По этому поводу, похоже, 1 июля прозвучало первое в 2021 году...
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