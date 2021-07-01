МИД РФ: в Беларуси под стражей находятся 785 граждан России

Все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Беларуси российские дипломаты держат на контроле.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в четверг на брифинге, передает ТАСС.

«В целом на территории Белоруссии под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», - сказала она.

По словам Захаровой, каждому гражданину России оказывается необходимое консульское содействие. При этом никому «не делают разницы».

«Для нас гражданин России должен иметь право на защиту его прав и соответствующую поддержку со стороны наших загранучреждений», - добавила дипломат.

Захарова также сообщила, что скоро планируется посещение гражданки РФ Софьи Сапеги российскими дипломатами.

«Российский консул посещал Софью Сапегу в СИЗО КГБ Беларуси, пока она была в заключении. С 23 июня мера пресечения была изменена на домашний арест. В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту ее нового пребывания. Этот вопрос также стоит в повестке дня российско-белорусских контактов», - напомнила она.

Софья Сапега – девушка экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту 23 мая.

Софью отправили на два месяца в СИЗО КГБ, после этого она на камеру сделала «признание» о противоправных действия в отношении белорусских силовиков. Видео с «признанием» опубликовал провластный Telegram-канал «Желтые сливы».

По словам матери Софии Анны Дудич, ее дочь никогда активно не выражала свою позицию по поводу Беларуси и протестов, была вне политики. Мать была шокирована видеозаписью.