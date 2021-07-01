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В Беларуси мужчины больше не будут сестрами. Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей

02.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появятся новые должности врачей-специалистов, а некоторые объединят.


Фото: Виктор Драчев

В Беларуси названия должностей медиков скорректировали в соответствии с принципами гендерного равенства: медсестры мужского пола теперь будут официально называться медбратьями.

Белорусский Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей, пишет kp.by. Что изменится, рассказывается на официальном сайте ведомства.

Список должностей подкорректировали в соответствии с принципами гендерного равенства. Теперь в Беларуси мужчины больше не будут работать медицинскими сестрами и акушерками. Их должности будут официально именоваться «акушер», «медицинский брат», «главный медицинский брат».

Появятся новые должности для врачей-специалистов. Так, теперь будет учитываться, что формы одних и тех же заболеваний у взрослых и детей различаются и требуют разных подходов к лечению и реабилитации. Поэтому в Беларуси теперь будут детские психиатры, эндокринологи, онкологи-гематологи, неврологи, кардиоревматологи, анестезиологи-реаниматологи. Введена должность врача пластического хирурга и врача по медицинской профилактике.

Некоторые врачебные должности объединяются и комбинируются. Так, теперь появятся врачи аллергологи-иммунологи, оториноларингологи-аудиологи, оториноларингологи-сурдологи, оториноларингологи-фониатры. Объединяют и должности специалистов, которые выполняют идентичные функции, но нагрузка и объем оказываемой медпомощи каждым из них по отдельности не достигает 100 процентов.
 
 
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Появятся новые должности врачей-специалистов, а некоторые объединят.
 
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