В Беларуси мужчины больше не будут сестрами. Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей

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В Беларуси названия должностей медиков скорректировали в соответствии с принципами гендерного равенства: медсестры мужского пола теперь будут официально называться медбратьями.





пишет kp.by. Что изменится, рассказывается на официальном сайте ведомства. Белорусский Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей,kp.by. Что изменится, рассказывается на официальном сайте ведомства.





Список должностей подкорректировали в соответствии с принципами гендерного равенства. Теперь в Беларуси мужчины больше не будут работать медицинскими сестрами и акушерками. Их должности будут официально именоваться «акушер», «медицинский брат», «главный медицинский брат».





Появятся новые должности для врачей-специалистов. Так, теперь будет учитываться, что формы одних и тех же заболеваний у взрослых и детей различаются и требуют разных подходов к лечению и реабилитации. Поэтому в Беларуси теперь будут детские психиатры, эндокринологи, онкологи-гематологи, неврологи, кардиоревматологи, анестезиологи-реаниматологи. Введена должность врача пластического хирурга и врача по медицинской профилактике.





Некоторые врачебные должности объединяются и комбинируются. Так, теперь появятся врачи аллергологи-иммунологи, оториноларингологи-аудиологи, оториноларингологи-сурдологи, оториноларингологи-фониатры. Объединяют и должности специалистов, которые выполняют идентичные функции, но нагрузка и объем оказываемой медпомощи каждым из них по отдельности не достигает 100 процентов.







