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Кондитерскую "Конфу" присоединят к фабрике "Слодыч"

02.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн «Белгоспищепром» принял решение о присоединении кондитерской фабрики «Конфа» к предприятию «Слодыч» в IV квартале. Об этом рассказал председатель концерна Анатолий Бубен сегодня.



Он пояснил, пишет Office Life, что решающим фактором для такого решения стал успешный опыт компании «Слодыч» в оздоровления кондитерской фабрики «Ивкон».

В декабре 2020 года «Слодыч» выкупил банкротное предприятие и перезапустил в его цехах линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.

В 2021 году ассортиментная матрица предприятия будет насчитывать не менее 10 наименований конфет, которые будут выпускаться в количестве 80–120 тонн в месяц, а с 2022-го мощность будет увеличена до 240 тонн конфет в месяц.

С присоединением «Конфы» можно будет говорить о создании кондитерского мини-холдинга на базе компании «Слодыч», отметил руководитель концерна.

Кондитерская фабрика «Конфа» известна на белорусском рынке с 1954 года. Предприятие специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий (пряников, печенья, вафель) и зефира на пектине.

В 2017 году доля государства в уставном фонде предприятия составляла 50%. После 2017 года финансовой отчетности предприятия в открытом доступе нет. 
 
 
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Концерн «Белгоспищепром» принял решение о присоединении кондитерской фабрики «Конфа» к предприятию «Слодыч» в IV квартале. Об этом рассказал председатель...
 
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