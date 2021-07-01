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Кондитерскую "Конфу" присоединят к фабрике "Слодыч"
Источник материала: Партизан
Концерн «Белгоспищепром» принял решение о присоединении кондитерской фабрики «Конфа» к предприятию «Слодыч» в IV квартале. Об этом рассказал председатель концерна Анатолий Бубен сегодня.
Он пояснил,
В декабре 2020 года «Слодыч» выкупил банкротное предприятие и перезапустил в его цехах линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.
В 2021 году ассортиментная матрица предприятия будет насчитывать не менее 10 наименований конфет, которые будут выпускаться в количестве 80–120 тонн в месяц, а с 2022-го мощность будет увеличена до 240 тонн конфет в месяц.
С присоединением «Конфы» можно будет говорить о создании кондитерского мини-холдинга на базе компании «Слодыч», отметил руководитель концерна.
Кондитерская фабрика «Конфа» известна на белорусском рынке с 1954 года. Предприятие специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий (пряников, печенья, вафель) и зефира на пектине.
В 2017 году доля государства в уставном фонде предприятия составляла 50%. После 2017 года финансовой отчетности предприятия в открытом доступе нет.
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Концерн «Белгоспищепром» принял решение о присоединении кондитерской фабрики «Конфа» к предприятию «Слодыч» в IV квартале. Об этом рассказал председатель...
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