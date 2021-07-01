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Леонид Заяц предложил учредить звание «Город воинской славы Союзного государства» и присвоить его Могилеву

02.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление губернатор Могилевской области сделал 1 июля на Форуме регионов Беларуси и России, пишет сайт Могилевского облисполкома.


Фото: БЕЛТА

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц сегодня во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России предложил рассмотреть возможность присвоения Могилеву почетного звания «Город воинской славы Союзного государства».

По словам губернатора, пишет МогилевОнлайн, которые приводит сайт Могилевского облисполкома, героическая 23-дневная оборона Могилева в начале Великой Отечественной войны стала прообразом обороны Сталинграда. Плечом к плечу, в одном окопе сражались уроженцы Рязанской, Тульской, Московской, Костромской областей. На защиту Могилева рядом с бойцами Красной армии стал практически каждый его житель.

По мнению Леонида Зайца, подвиг защитников Могилева недооценен: во времена Советского Союза городу так и не присвоили звание «Город-герой». Поэтому следует учредить новое почетное звание — «Город воинской славы Союзного государства» и присвоить его Могилеву.
 
Теги: Могилев
 
 
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Заявление губернатор Могилевской области сделал 1 июля на Форуме регионов Беларуси и России, пишет сайт Могилевского облисполкома.
 
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