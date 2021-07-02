Биткоин, золото, акции итоги первого полугодия

Источник материала: Myfin



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Для анализа были выбраны наиболее популярные финансовые инструменты: криптовалюты, энергоносители, металлы, биржевые индексы и акции.



Криптовалюты

В первом полугодии биткоин удивил многих крипто-скептиков, преодолев отметку в 64000$, но удержать эту высоту не смог. Сейчас биткоин торгуется в диапазоне 30000$ – 40000$. За первые полгода монета выросла с 28776$ до 34300$. В процентном соотношении рост составил всего 19,19%, что довольно скромно.

А вот любимчик Илона Маска – Dogecoin за первые полгода показал невероятный рост. Монета выросла с 0,005685$ до 0,2563$. В процентном соотношении рост составил 4408%. На пике цена доходила до 0,75$ (13000%). Вот это настоящий «ту зе мун».

Металлы

Золото, которое «всегда в цене» за полгода снизилось на 6%. Похоже, что этот металл сильно переоценен. Чего не скажешь о меди. Рост котировок за полгода составил более 21%. На пике эта цифра была вдвое больше.

Энергоносители

И нефть, и натуральный газ в первом полугодии показали уверенный и последовательный рост. Без резких скачков и колебаний нефть марки Brent выросла за 6 месяцев на 49%, натуральный газ вырос на 40%.

Индексы

Американские биржевые индексы SP500 и NASDAQ100 неплохо росли на протяжении всего полугодия. Продолжается ралли, которое началось еще с марта 2020 года. Так, за первые 6 месяцев текущего года SP500 вырос почти на 16%, рост NASDAQ100 составил чуть более 13%. Довольно неплохо для консервативных инструментов.

Акции

Особое внимание стоит уделить акциям компании GameStop. Это очень интересная история борьбы частных инвесторов с «китами» фондового рынка, в которой первые одержали победу. Пользователи одной социальной сети сумели разогнать акции компании с 17$ до 480$. Все началось с того, что на противоположной стороне в продажах оказался крупный хедж-фонд, который рассчитывал на падение стоимости акций. Но розничные трейдеры объединились и начали активно покупать акции, тем самым повышая их цену. В итоге этой истории фонд потерял более 20% своего капитала. Стоит отметить, что позже фонд восстановил свои потери, но в итоге все равно был вынужден закрыться. Вот так стая гиен расправилась со львом в финансовых джунглях. К слову, на конец первого полугодия акции снизились до отметки 210$. Тем не менее, рост за 6 месяцев составил 1147%.

Акции белорусского софт гиганта EPAM за первое полугодие выросли с 358$ до 524$ и продолжают свой рост. В процентном изменении рост составил 46% что является очень хорошим показателем.

Выводы

Первое полугодие 2021 года оказалось весьма удачным для инвесторов – практически все активы показали хороший рост. Тем не менее, во втором полугодии все можется оказаться наоборот. И на это есть ряд серьезных причин.

Китай вводит ограничения по криптовалюте. С одной стороны, это может напугать крипто-инвесторов и они уйдут в кэш. С другой стороны, запрет на майнинг криптовалюты в Китае может вызвать дефицит предложения на рынке и тем самым спровоцировать ее рост.

Подорожание промышленных металлов (медь, алюминий, сталь и др) в первом полугодии оказалось весьма ощутимым. Фундаментальных причин для роста цен на металлы не так много. Виной всему аналитики называют обычную спекуляцию. Китай решил распечатать свои резервы, а также призывает биржи повысить маржинальные требования для торговли металлами. Вполне возможно, рост цен на металлы может замедлиться.

На рынке энергоносителей рост цен может продолжиться и во втором полугодии. ОПЕК+ старается сдерживать предложение нефти на рынке, тем самым поддерживая высокие цена. Пока это удается. По прогнозам некоторых аналитиков, цены на нефть к концу года могут вернуться к отметке 100$ за баррель. Судя по текущей динамике, такая вероятность весьма высока.

На американском фондовом рынке продолжается рост. Но все больше аналитиков сходится во мнении, что рынок сильно перегрет. Майкл Бьюрри и Рей Далио- крупнейшие инвесторы, уже не раз говорили о том, что на рынках надувается пузырь небывалых размеров, который очень скоро лопнет. Масло в огонь подливает ФРС США, которые планируют сворачивать программу количественного смягчения (дешевых денег).

Во втором полугодии может серьезно укрепиться доллар США. Его укрепление может оказать негативное влияние и на другие рынки.

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