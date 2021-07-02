Как работает полесское сельхозпредприятие «Парохонское», где содержат самое большое в стране поголовье скота

Источник материала: ОНТ

Сохранить сельское хозяйство – значит и жизнь на селе. Почему этому вопросу в нашей стране такое внимание? Агрогородок Парохонск расположен на юге страны, вдали от крупных городов и магистралей. Это самая настоящая полесская глубинка, в начале 90-х такие деревни называли неперспективными, но вопреки всему, жизнь здесь не останавливается. Источник – крепкое хозяйство. Эффективная экономика даёт прибыль – это возможность развиваться, модернизировать фермы, строить своё жильё. А значить жить. Наша съёмочная группа отправилась на Полесье, чтобы всё увидеть своими глазами.





Просторные помещения, идеальная чистота, дневной свет, даже внешне эта ферма не похожа на остальные. Комплекс работает год, в нём воплотили собственные наработки и лучший мировой опыт содержания животных. Тридцатиградусная жара, как сейчас, или сильные морозы – в любую погоду в помещении бурёнки чувствуют себя комфортно.

Виктор Левша, заместитель директора сельхозпредприятия «Парохонское»: «Стойловое оборудование, лёжки для скота сделаны по NRS, которое во всем мире известно, размеры, всё сделано для коровы, все лежат, микроклимат стоит – он регулируется от наружной температуры воздуха».

Ставку в хозяйстве сделали на технологии. Все, что не способен увидеть человек, отследит и подскажет компьютер. Питание, самочувствие, уход – специальные датчики (есть на каждом животном) сканируют и передают информацию в систему.

За комфорт на этой ферме бурёнки платят молоком, в сутки больше двадцати трёх литров с коровы, но и это не предел. Эффективное животноводство для «Парохонского» – задача стратегическая. На условно небольших угодьях здесь содержат самое большое в стране поголовье скота. Земли достались небогатые – 90% бывшие болота, и всё, что выращивают: травы, соя, рапс – идет на корма животным. Задача – получить как можно больше мяса и молока. Для хозяйства это основные источники прибыли.

Владимир Хроленко, директор сельхозпредприятия «Парохонское»: «Все это производство для повышения уровня благосостояния этого региона. 2500 проживает в регионе, 500 деток. Ради будущего поколения будет производство, будет продолжение всего, что называется, жизнь. Мы сельскохозяйственная страна, будет жить деревня – будет иметь возможность продать сюда и МАЗ, и МТЗ, строителям будет работа, мясопереработка, всё завязано на истоках, а истоки – это деревня».

Пётр Соломенюк, директор Парахонской школы искусств: «Даже, говорят, коровы больше молока дают, когда им играешь чистую красивую музыку, будет наше родное хозяйство – будет всё: мясо, молоко, будет и достояние жителей Парохонска, будет и музыкальная школа».

Искусство и хозяйство – эту важную связь в деревне понимают даже дети. Нужны инструменты, ремонт классов или спортивный инвентарь – предприятие выступает главным спонсором. Время каникул, а в музыкальной школе много детей, духовой оркестр готовится выступить на День Независимости, на репетицию приехали даже выпускники. Многие учатся в столице, но будущее связывают только с малой родиной.

По комфорту жизнь в агрогородке мало чем отличается от районных центров. Именно поэтому население Парохонска молодеет и растёт, за два года построили полсотни современных коттеджей.

Разве что работа на селе не каждому под силу, в основном связана с землёй, но того, кто именно в ней видит главный смысл, она и одаривает щедро – такая философия жизни на селе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram