ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как работает полесское сельхозпредприятие «Парохонское», где содержат самое большое в стране поголовье скота

02.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как работает полесское сельхозпредприятие «Парохонское», где содержат самое большое в стране поголовье скота

Сохранить сельское хозяйство – значит и жизнь на селе. Почему этому вопросу в нашей стране такое внимание? Агрогородок Парохонск расположен на юге страны, вдали от крупных городов и магистралей. Это самая настоящая полесская глубинка, в начале 90-х такие деревни называли неперспективными, но вопреки всему, жизнь здесь не останавливается. Источник – крепкое хозяйство. Эффективная экономика даёт прибыль – это возможность развиваться, модернизировать фермы, строить своё жильё. А значить жить. Наша съёмочная группа отправилась на Полесье, чтобы всё увидеть своими глазами.


Просторные помещения, идеальная чистота, дневной свет, даже внешне эта ферма не похожа на остальные. Комплекс работает год, в нём воплотили собственные наработки и лучший мировой опыт содержания животных. Тридцатиградусная жара, как сейчас, или сильные морозы – в любую погоду в помещении бурёнки чувствуют себя комфортно.  

Виктор Левша, заместитель директора сельхозпредприятия «Парохонское»: «Стойловое оборудование, лёжки для скота сделаны по NRS, которое во всем мире известно, размеры, всё сделано для коровы, все лежат, микроклимат стоит – он регулируется от наружной температуры воздуха».

Ставку в хозяйстве сделали на технологии. Все, что не способен увидеть человек, отследит и подскажет компьютер. Питание, самочувствие, уход – специальные датчики (есть на каждом животном) сканируют и передают информацию в систему.  

За комфорт на этой ферме бурёнки платят молоком, в сутки больше двадцати трёх литров с коровы, но и это не предел. Эффективное животноводство для «Парохонского» – задача стратегическая. На условно небольших угодьях здесь содержат самое большое в стране поголовье скота. Земли достались небогатые – 90% бывшие болота, и всё, что выращивают: травы, соя, рапс – идет на корма животным. Задача – получить как можно больше мяса и молока. Для хозяйства это основные источники прибыли. 

Владимир Хроленко, директор сельхозпредприятия «Парохонское»: «Все это производство для повышения уровня благосостояния этого региона. 2500 проживает в регионе, 500 деток. Ради будущего поколения будет производство, будет продолжение всего, что называется, жизнь. Мы сельскохозяйственная страна, будет жить деревня – будет иметь возможность продать сюда и МАЗ, и МТЗ, строителям будет работа, мясопереработка, всё завязано на истоках, а истоки – это деревня».

Пётр Соломенюк, директор Парахонской школы искусств: «Даже, говорят, коровы больше молока дают, когда им играешь чистую красивую музыку, будет наше родное хозяйство – будет всё: мясо, молоко, будет и достояние жителей Парохонска, будет и музыкальная школа».

Искусство и хозяйство – эту важную связь в деревне понимают даже дети. Нужны инструменты, ремонт классов или спортивный инвентарь – предприятие выступает главным спонсором. Время каникул, а в музыкальной школе много детей, духовой оркестр готовится выступить на День Независимости, на репетицию приехали даже выпускники. Многие учатся в столице, но будущее связывают только с малой родиной.

По комфорту жизнь в агрогородке мало чем отличается от районных центров. Именно поэтому население Парохонска молодеет и растёт, за два года построили полсотни современных коттеджей. 

Разве что работа на селе не каждому под силу, в основном связана с землёй, но того, кто именно в ней видит главный смысл, она и одаривает щедро – такая философия жизни на селе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохранить сельское хозяйство – значит и жизнь на селе. Почему этому вопросу в нашей стране такое внимание? Агрогородок Парохонск расположен на юге страны, вдали от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткоин, золото, акции итоги первого полугодия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by