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СМИ: Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

02.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

В интернете появилась новая социальная сеть, которую многие западные СМИ уже успели связать с командой экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в магазинах приложений для смартфонов появилась социальная сеть GETTR. Отмечается, что по функционалу она напоминает Twitter. При этом сама соцсеть позиционируется как «лишенная предвзятости и позволяющая каждому свободно выражать свое мнение».

Согласно данным издания Politiko, во главе новой социальной сети стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. При этом степень вовлеченности в проект самого Трампа неизвестна. Сам аккаунт экс-президента пока содержит всего три поста с картинками, критикующими противников экс-лидера.

Напомним, во всех крупных соцсетях аккаунты Трампа оказались заблокированы после того, как он решил оспорить результаты прошедших в минувшем ноябре выборов президента. Руководство Facebook и Twitter обвинили политика в подстрекательстве к штурму здания Конгресса США, после чего заблокировали его аккаунты, число подписчиков которых исчислялось десятками миллионов.

Фото: depositphotos.com 

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В интернете появилась новая социальная сеть, которую многие западные СМИ уже успели связать с командой экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА...
 
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