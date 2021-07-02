Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, поблагодарившая опальных юристов во время вручения диплома, задержана

Выпускница юридического факультета Белгосуниверситета Екатерина Винникова, которая во время вручения диплома публично поблагодарила опальных юристов, задержана.





Информация о том, что девушку задержали, распространилась среди ее друзей днем 1 июля — Екатерина перестала выходить на связь. Вечером ее фамилия появилась в телеграм-канале независимой волонтерской инициативы «Списки задержанных (РУВД+Суды+Жодино+Окрестина)». По данным волонтеров, примерно в половине вольмого вечера Винникова находилась в УВД Ленинского района Минска. В чем именно она обвиняется, пока неизвестно.

29 июня во время церемонии вручения дипломов Екатерина со сцены поблагодарила политзаключенного юриста Максима Знака и других уволенных по политическим мотивам преподавателей.

«Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право, — сказала Винникова. — Многому научиться можно было также еще у недавних студентов, а теперь молодых перспективных юристов. Например, такую возможность дает муткорт-движение, у участников которого на слуху имена талантливейших юристов Ксении Вячеславовны Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО».

Свою речь выпускница закончила по-белорусски. «І памятайце, калі ласка, усе, хто збіраюцца працаваць юрыстамі або працуе юрыстамі: права — гэта мастацтва дабра і справядлівасці. А дабро, розум і чалавечая годнасць у сукупнасці заўсёды перамагаюць», — сказала Винникова.

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