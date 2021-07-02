ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экспертиза безопасности: миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ядерная безопасность. Белорусскую атомную станцию проверяет миссия МАГАТЭ. Инспекцию проводят специалисты из России, Франции, Великобритании, США и Швейцарии, передает «МИР 24».

Эксперты оценивают физическую защиту объектов, на которых используется атомная энергия. Они уже посетили блочный пункт управления, здание реактора и хранилище свежего ядерного топлива.

«Идут консультации со специалистами и руководством Белорусской атомной станции с участием Госатомнадзора. Экспертной группе в полном объеме были предоставлены все материалы и вся информация запрашиваемая. Работа экспертов выстроена по нескольким направлениям – это обзор национального режима обеспечения физической ядерной безопасности, ядерных материалов и ядерных установок, это оценки физической зашиты ядерных материалов при транспортировке и оценка информационной и компьютерной безопасности», – рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Республики Беларусь Ольга Козлович.

Предварительные итоги эксперты подведут к концу своей работы на объекте – 9 июля. Окончательный отчет предоставят в течение двух месяцев. В него войдут рекомендации по дальнейшему совершенствованию физической защиты атомной станции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты оценивают физическую защиту объектов, на которых используется атомная энергия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова, поблагодарившая опальных юристов во время вручения диплома, задержана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by