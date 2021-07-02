Экспертиза безопасности: миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ядерная безопасность. Белорусскую атомную станцию проверяет миссия МАГАТЭ. Инспекцию проводят специалисты из России, Франции, Великобритании, США и Швейцарии, передает «МИР 24».

Эксперты оценивают физическую защиту объектов, на которых используется атомная энергия. Они уже посетили блочный пункт управления, здание реактора и хранилище свежего ядерного топлива.

«Идут консультации со специалистами и руководством Белорусской атомной станции с участием Госатомнадзора. Экспертной группе в полном объеме были предоставлены все материалы и вся информация запрашиваемая. Работа экспертов выстроена по нескольким направлениям – это обзор национального режима обеспечения физической ядерной безопасности, ядерных материалов и ядерных установок, это оценки физической зашиты ядерных материалов при транспортировке и оценка информационной и компьютерной безопасности», – рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Республики Беларусь Ольга Козлович.