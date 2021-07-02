|
Экспертиза безопасности: миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ядерная безопасность. Белорусскую атомную станцию проверяет миссия МАГАТЭ. Инспекцию проводят специалисты из России, Франции, Великобритании, США и Швейцарии, передает «МИР 24».
Эксперты оценивают физическую защиту объектов, на которых используется атомная энергия. Они уже посетили блочный пункт управления, здание реактора и хранилище свежего ядерного топлива.
Предварительные итоги эксперты подведут к концу своей работы на объекте – 9 июля. Окончательный отчет предоставят в течение двух месяцев. В него войдут рекомендации по дальнейшему совершенствованию физической защиты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты оценивают физическую защиту объектов, на которых используется атомная энергия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)