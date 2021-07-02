Что произошло с долларом на рынке наличной валюты

На 3,44% (с 2,6194 до 2,5293 рубля) снизился в первой половине 2021 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями белорусских банков.





В январе доллар подешевел на 0,10% (до 2,6169 рубля), в феврале — на 0,39% (до 2,6068), в марте — подорожал на 0,48% (до 2,6192), в апреле — подешевел на 2,23% (до 2,5608), в мае — на 1,03% (до 2,5343), в июне — на 0,20%.

Средний курс покупки за последний месяц снизился на 0,15% (с 2,5222 до 2,5185 рубля), продажи — на 0,24% (с 2,5463 до 2,5401).

Биржевой курс доллара в январе повысился на 1,83% (с 2,5789 до 2,6262 рубля), в феврале — снизился на 0,78% (до 2,6057), в марте — вырос на 0,67% (до 2,6231), в апреле — снизился на 2,42% (до 2,5597), в мае — на 1,05% (до 2,5328), в июне — на 0,02% (до 2,5324), с начала года — на 1,80%.

В январе—июне 2020 года средний наличный курс доллара увеличился на 14,56% (в июне — на 0,51%), за год — на 23,94%. В 2019 году американская валюта подешевела на 2,74%, в 2018-м — подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

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