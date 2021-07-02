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Беларусь ожидает фронтальный раздел

02.07.2021 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние фронтального раздела).

Беларусь ожидает фронтальный раздел

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, местами выпадет град.

В южных районах ожидаются ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый (местами шквалистое усиление ветра).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +25..+27°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +25..+27°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние...
 
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