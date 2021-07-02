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Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние фронтального раздела).
Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, местами выпадет град.
В южных районах ожидаются ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый (местами шквалистое усиление ветра).
Температура воздуха в регионах:
В связи с неблагоприятными погодными явлениями
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В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние...
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