Источник материала: Myfin



​Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?

Исследование консалтинговой компании Knight Frank подтверждает: цены на жильё в 2020 году в мире поднялись на 5,6%, а темпы роста оказались самыми стремительными за последние три года. В списке лидеров по росту цен, не только Швеция и Австрия, но и наши ближайшие соседи – Россия (+14%) и Польша (+10,9%).







По данным портала Realt.by, в Беларуси ситуация обратная – по сравнению с июнем прошлого года цены ощутимо снизились. Это значит наступил лучший момент, чтобы вложить деньги в недвижимость, так как в ближайшей перспективе глобальный тренд на удорожание жилья доберётся и до нашей страны.

Так произошло в Москве, где в 2020 году на первичном рынке цены выросли на 16,2%. По предварительным прогнозам от РБК-Инвестиции, за 2021 год жилье в российской столице может подорожать ещё примерно на 8–10%.





На сегодня инвестиции в недвижимость – один из самых безопасных способов сохранить свои деньги, так как рынок жилья не такой изменчивый, как фондовый.

Этим принципом руководствуется и американский магнат Уорен Баффет. Он неоднократно подчёркивал, что «недвижимость – это надёжный вариант для инвестиций, так как волатильность в этом сегменте является не очень высокой».

В свою очередь американский миллионер Роберт Кийосаки уверен: бизнес на недвижимости доступен практически всем:

«Недвижимость даёт практически постоянный пассивный доход, если ею правильно управлять. Большую часть времени недвижимость только растёт в цене, что даёт дополнительный доход со временем. В то же время бизнес на недвижимости вначале требует много времени и усилий».

Почему сегодня выгодно инвестировать в недвижимость?

Доллар и евро дешевеет

Эксперты банка Citigroup считают возможным снижение в текущем году курса доллара на 20% по отношению к корзине валют. Такой же прогноз сделал бывший главный экономист Morgan Stanley и профессор Йельского университета Стивен Роуч.

Стоимость строительных материалов растёт

Пиломатериалы в Беларуси подорожали в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном из-за повышенного спроса на древесину в мире. По таким позициям как арматура, кровли, окна, отделочные материалы и утеплители рост цен составляет порядка 40-70%. Например, арматура для фундамента год назад стоила около 500 долларов за тонну, сегодня – 700-800 долларов.









Такая же ситуация и в России. Российские застройщики заявили о резком росте цен на металлопрокат и арматуру ещё в декабре 2020 года. В начале 2021 года цены выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вдвоём выросла и стоимость досок, применяемых в строительству.





Цены на жильё в соседних странах увеличиваются

Кроме увеличения стоимости недвижимости в России (+14%) и Польше (+10,9%), рост цен наблюдается и в Прибалтике. По данным РБК-Недвижимость, в Литве жилье в новостройках подорожало на 5%. Прогнозы по удорожанию дают эксперты и в отношении латвийских квартир.



Как выбрать объект для инвестиций в Минске?

Индекс надёжности застройщика и характеристики жилого комплекса – самые важные показатели. Стратегическая задача застройщика, как неоднократно подчёркивали в компании, заключается в том, чтобы у каждой белорусской семьи со стабильным доходом была возможность построить собственное жилье.

Застройщик многофункционального комплекса Minsk World работает на белорусском рынке уже 15 лет. Все проекты – жилье комфорт- и премиум-класса – возводятся по принципу «город в городе». Никаких долгостроев и обманутых дольщиков.

Самые привлекательные для белорусского рынка цены поддерживаются как с помощью выгодных финансовых инструментов, так и с использованием акций и специальных предложений для разных категорий населения.

«Наша компания социально ответственна, поэтому в период пандемии мы предложили особые условия по акции врачам и учителям. Мы ориентируемся не на быстрый заработок, а на качественное и приемлемое для людей по стоимости жилье. На данный момент мы предлагаем большой выбор квартир по прежним ценам и гарантируем покупателям, подписавшим договор, что для них цены не изменятся», – рассказал председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.



ЖК «Маяк Минска» – один из реализованных проектов застройщика



ЖК «Парк Челюскинцев» – оазис в центре столицы!

Главные характеристики комплекса – транспортная доступность и собственная инфраструктура. Рядом с Minsk World проходят важные транспортные магистрали столицы – улицы Кижеватова и Аэродромная, в границах комплекса строится новая станция метро, ещё одна уже работает в пешей доступности.



Застройщик возводит детские сады и школы, спортивные и игровые площадки, торговые центры и паркинги. Экономическим центром станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall.



Международный финансовый центр, ТРЦ Mara Mall и другие объекты комплекса

Квартиры в Minsk World – это жильё европейского уровня, а не «хрущёвки» или «сталинки». Жильцы попадают в дом через дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. Скоростные лифты и панорамные окна дополняют и без того большой список преимуществ.



Дома «Жемчужины» в квартале «Эмиратс»



В таких домах хочется жить!



Готовый дом «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка»

На всех этапах строительства застройщик предлагает клиентам хорошие скидки, но самый большой профит можно получить, покупая жилье на этапе котлована.



Покупайте квартиру в квартале «Тропические острова» и переезжайте в вечное лето



Лобби домов в квартале «Тропические острова»

«Мы не сомневаемся, что покупатели и из Беларуси, и из других стран высоко оценят это предложение – по соотношению цены и качества наша компания предлагает очень привлекательные варианты. А инвестиционная ценность проектов в сфере недвижимости доказала свою несомненную прибыльность нашим многолетним опытом и мировой практикой», – считает Вибор Мулич.



По мере строительства знаковых объектов, уверен он, рынок обязательно отреагирует на эти изменения повышенным спросом на недвижимость в этом районе.

Выбрать и забронировать квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

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Инвестиции в Minsk World – лучший способ позаботиться о своём будущем!





*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361