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В Бресте из горящего общежития спасли 5 человек
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из горящего общежития в Бресте спасены 5 человек, еще более 50 эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в комнате общежития в Бресте поступило 1 июля в 19.54. Из смежных комнат спали 5 человек, в том числе ребенка. Всего из общежития были эвакуированы 53 человека.
Огонь уничтожил мебель и отделку, закоптил стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.-0-
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Всего из общежития были эвакуированы 53 человека.
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