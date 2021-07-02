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В Бресте из горящего общежития спасли 5 человек

02.07.2021 07:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из горящего общежития в Бресте спасены 5 человек, еще более 50 эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в комнате общежития в Бресте поступило 1 июля в 19.54. Из смежных комнат спали 5 человек, в том числе ребенка. Всего из общежития были эвакуированы 53 человека.

Огонь уничтожил мебель и отделку, закоптил стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Всего из общежития были эвакуированы 53 человека.
 
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