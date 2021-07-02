|
Уимблдон. Саснович успешно преодолела второй раунд
Источник материала: Навiны
Александра Саснович продолжает успешное выступление на третьем в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».
Во втором круге Уимблдона белоруска в двух сетах сломила сопротивление японки Нао Хибино — 6:4, 7:6.
Следующей соперницей белоруски будет немка Ангелика Кербер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Саснович продолжает успешное выступление на третьем в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)