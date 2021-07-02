ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За июнь в Беларуси осудили 125 участников протестов

02.07.2021 08:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Не менее 125 человек были осуждены в июне по уголовным делам, связанным с акциями протеста в Беларуси.

Из них 20% составляют женщины, 80% - мужчины, отмечается в докладе "Ситуация с правами человека в Беларуси. Июнь 2021", опубликованном в четверг, 1 июля, правозащитным центром "Весна".

Правозащитники напомнили, что в июне в стране прошел ряд резонансных групповых уголовных процессов в отношении участников протестов и представителей политической оппозиции. Продолжается рассмотрение дела в отношении Виктора Бабарико - одного из претендентов на пост президента на выборах 2020 года, а также процесс против известного оппозиционного политика Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в выборах главы государства. Кроме того, генеральная прокуратура страны направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака - членов президиума созданного оппозицией Координационного совета.

Власти Беларуси продолжают жестко подавлять любые мирные акции протеста, а также произвольно задерживать граждан за использование бело-красно-белой символики, указали правозащитники. По данным центра "Весна", за июнь судами наложено не менее 25 штрафов на общую сумму 2450 базовых величин (около 24 тыс евро) и не менее 94 административных арестов общей продолжительностью в 1477 суток.

"Имеются сведения о задержании 246 человек", - подчеркнули правозащитники, передает DW.

Кроме того, в документе отмечаются факты пыток и жестокого и бесчеловечного обращения с политзаключенными, а также преследования студентов, журналистов и адвокатов, защищающих участников протестов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 125 человек были осуждены в июне по уголовным делам, связанным с акциями протеста в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусу перевести деньги за границу: обзор систем международных переводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by