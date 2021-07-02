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После "Уимблдона" Илья Ивашко впервые за два года станет первой ракеткой Беларуси

02.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После матча второго круга он уже обошел Егора Герасимова в лайв-рейтинге. Ивашко вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (78).

 Последний раз Илья был первым в Беларуси 5 августа 2019 года, отмечает Boticcelli, цитирует "Прессбол"

 
 
 
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После матча второго круга он уже обошел Егора Герасимова в лайв-рейтинге. Ивашко вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (78).
 
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