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После "Уимблдона" Илья Ивашко впервые за два года станет первой ракеткой Беларуси
Источник материала: Партизан
После матча второго круга он уже обошел Егора Герасимова в лайв-рейтинге. Ивашко вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (78).
Последний раз Илья был первым в Беларуси 5 августа 2019 года, отмечает Boticcelli,
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После матча второго круга он уже обошел Егора Герасимова в лайв-рейтинге. Ивашко вышел в третий круг, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (78).
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