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Экс-глава Минздрава: Мы рискуем потерять школу в детской онкогематологии

02.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аморальными назвал заявления белорусского минздрава о том, что отток медицинских кадров незначительный, и проблемы нет, быший министр здравоохранения Игорь Зеленкевич

Экс-глава Минздрава: Мы рискуем потерять школу в детской онкогематологии
Игорь Зеленкевич / svaboda.org
Он возглавлял ведомство в 1997–2001 годах.

"Это возмутительно. Говорить, что проблемы нет, отток кадров несущественный — аморально", — заявил он в интервью "Радио Свобода".

Скептичиски относится он и к рассуждениям чиновников о том, что нехватку врачей можно решить за счет выпускников медвузов.

"Так не получится, что, мол, не хватает 3 тысячи врачей, и 3 тысячи выпускников медуниверситетов придет, чтобы закрыть вакансии. Нет. Выпускники же продолжают учебу в интернатуре. А это еще не врачи, а полуфабрикат, скажем так", — отметил бывший министр.

При этом из системы здравоохранения уходят лучшие — сами или их вынуждают, как бывшего директора РНПЦ кардиологии Александра Мрочека. Мрочек — фигура европейского масштаба, известный в мире кардиолог, академик.

"Что он должен был сделать во время известных событий, когда сотрудники РНПЦ кардиологии выходили на акции протеста, по мнению увольняемых? Что, директор должен был не пустить людей, лечь поперек дверей? Тем более, люди выходили на протесты в нерабочее время, ни одна операция не была сорвана. За что уволили Мрочека — за то, что не увольнял своих сотрудников?", — говорит экс-министр.

Раскритиковал он и решение уволить главу РНПЦ детской онкогематологии Ольгу Алейникову, и назначение на ее место человека, далекого от онкологии. Принимая такое решение, "мы рискуем потерять целую научную школу, которую создала Ольга Витальевна Алейникова", отметил Зеленкевич. 

Алейникова создала уникальный РНПЦ, руководила им 25 лет. "У нас результаты лечения лейкозов лучшие в мире", — напоминает бывший министр здравоохранения.

21 июня Александр Лукашенко еще и лишил Ольгу Алейникову государственной премии — подписал указ, которым Алейникову и  бывшего главу РНПЦ онкологии и медицинской радиологии (ОМР) Олега Суконко вычеркнули из списка награжденных.

перевод Еврорадио
 
 
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Аморальными назвал заявления белорусского минздрава о том, что отток медицинских кадров незначительный, и проблемы нет, быший министр здравоохранения Игорь...
 
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