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Четыре российские фуры незаконно везли 14 тонн яблок
Источник материала: Партизан
Четыре фуры с незаконно превозимыми яблоками задержали белорусские таможенники,
Четыре фуры были остановлены таможенниками в Горецком районе в непосредственной близости от границы с Россией. Автомобили двигались в направлении Российской Федерации, за рулем были россияне.
В грузовых отсеках перемещали яблоки. На груз водители не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов, обязательных при перемещении фруктов и подтверждающих безопасность продукции для потребления, отметили в ГТК.
"Общий вес груза составил 14 тонн, стоимость яблок – более Br22,5 тысяч белорусских рублей.
Могилевской таможней начат административный процесс.
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Четыре фуры с незаконно превозимыми яблоками задержали белорусские таможенники, сообщили "Интерфакс-Запад" в Государственном таможенном комитете Беларуси в...
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