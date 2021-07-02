Саснович преодолела второй круг Уимблдона, Ивашко – в третий

За выход в третью стадию турнира белорусская теннисистка играла против Нао Хибино из Япониии (WTA 85). Саснович была сильнее в двух сетах, первую партию она выиграла со счетом 6:4, а вторую взяла на тай-брейке 7:6 (7:4).





В первом круге Саснович играла против именитой американки Серены Уильямс. При счете 3:3 представительница США снялась с матча из-за травмы, и победа была присуждена белорусской теннисистке.





Таким образом, в женском одиночном разряде Уимблдона борьбу продолжают две белоруски – Саснович и Соболенко, в мужском остался лишь Илья Ивашко.

Уимблдон – единственный турнир серии Большого шлема, который играется на траве.









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