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На Евро-2020 настало время четвертьфиналов
Источник материала: Навiны
Сегодня на
В 19:00 судья из Англии Майкл Оливер даст стартовый свисток в мате Швейцария — Испания (встреча пройдет в Санкт-Петербурге). Букмекеры выставили следующие коэффициенты:
Но самый интересный поединок этой стадии (если не в сего первенства) специалисты и болельщики ожидают увидеть в Мюнхене. Здесь в 22:00 начнется битва Бельгии и Италии (судья — Славко Винчич из Словении).
Букмекеры преимущество отдают «Голубой эскадре»:
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Сегодня на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/4 финала.
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