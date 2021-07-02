Как белорусу перевести деньги за границу: обзор систем международных переводов

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Сразу оговоримся, что в данном обзоре мы не будем учитывать варианты переводов с карты на карту , использование криптовалюты и другие альтернативы. Об этом мы рассказывали ранее.

Юнистрим

Юнистрим – крупный российский сервис переводов, особенно активен в странах бывшего СССР, проводит операции по всему миру. В Беларуси Юнинстрим работает через банки:

Паритетбанк

Технобанк

БНБ–Банк

Белгазпромбанк

БТА Банк

Еще два банка приостановили операции с Юнистрим по переводам:

Банк Дабрабыт;

Абсолютбанк.

Юнистрим проводит операции в разных валютах, эта возможность зависит от стран отправителя и получателя. Некоторые перевод проходят через конвертацию валют, некоторые – напрямую.

Фото: Myfin.by

Плата за перевод из Беларуси тоже зависит от страны получателя, суммы и валюты. Единого процента комиссии нет.

Так, например: перевод $100 из Беларуси в Россию стоит $2, в Армению – $1,5; за перевод 100 евро на Кипр возьмут 10 евро, а те же 100 евро в Грецию обойдутся в 0,6 евро.

Однако банки могут взять дополнительную комиссию за операции. Например, банк Дабрабыт брал 5 рублей за пересчет денег принимая их через кассу для перевода Юнистрим.

Обязательный совет – уточняйте комиссию перед операцией непосредственно в месте отправки.

Золотая корона

Золотая корона – еще один российский сервис международных переводов. Владелец – ООО РНКО «Платежный Центр»

Работает в Беларуси через:

Технобанк;

Белинвестбанк;

Белагропромбанк;

Банк ВТБ (Беларусь);

РРБ–Банк;

БТА Банк;

БСБ Банк.

Список стран этого сервиса переводов тоже очень велик.

Фото: Myfin.by

Комиссии за переводы в сервисе Золотая корона обычно составляют 1% от суммы. Хотя тоже есть отличия по странам, так в Россию из Беларуси можно перевести деньги под 1%, а за перевод в Южную Корею придется платить 10$ независимо от суммы, а из Беларуси в Китай – 0,7%, но не меньше 25$.

Но есть и другой вариант – если клиент согласен на конвертацию валюты по курсу РНКО «Платежный Центр», то комиссия не взимается. Для информации – вчера курс доллара к белорусскому рублю составлял 2,5753 BYN – для перевода в Россию, 2,5753 BYN – для перевода в Испанию и 2,576 BYN – для перевода в Узбекистан.

CONTACT

CONTACT – тоже российская система переводов, одна из старейших в этой сфере на постсоветском пространстве, действует с 1999 года. Принадлежит АО КИВИ Банк.

В Беларуси работает через Технобанк.

Диапазон комиссий от 1% до 1,5%. По некоторым странам есть ограничения комиссии, так для переводов из Беларуси в Россию – не более 1 000 росс.руб. или 20 долл., или 20 евро. А в Литву к комиссии 1,55 добавляют еще 4,50 евро.

Для крупных сумм назначают пониженные комиссии. Так за 2 000 долл. или 2 000 евро назначат 20 долл./евро, но за перевод 20 000 долл./евро комиссия будет тоже 20 долл./евро.

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer – американский по происхождению сервис переводов, один из трех крупнейших на мировом рынке. имеет отделения во многих странах. Принадлежит RIA Financial Services.

В Беларуси работает через:

БТА Банк;

Технобанк.

Переводы проходя в долларах и евро. Комиссия – 1-3%. В денежном выражении комиссия за переводы растет вместе с суммой, но в относительных показателях падает.



Фото: Myfin.by

Так за перевод от 1 до 100 долл. в Россию, Казахстан, Армению, Грузию, Молдову и Таджикистан возьмут 3 доллара. За перевод 2001 – 3 000 долларов, возьмут 50 долларов, т.е. минимум 1,67%.

Но за перевод этих же 3 000 долларов в Монголию, Кыргызтан и Турцию возьмут 35 долларов, а в страны Европы, США, Канаду, Австралию только 20 долларов, т.е. минимум 0,67%. Для отношений с дальним зарубежьем эта система выгоднее.

Western Union

Вестерн Юнион тоже происходит из США, принадлежит The Western Union Company.

В Беларуси сотрудничает с:

БСБ Банк;

Беларусбанк;

Технобанк;

Банк ВТБ (Беларусь);

Банк БелВЭБ;

Банк БелВЭБ:

Белинвестбанк;

Абсолютбанк;

Белагропромбанк;

БТА Банк;

БНБ-Банк.

Плата за услуги Western Union зависит от страны получателя и суммы. Дешевле всего из Беларуси отправлять деньги в Россию, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину. Сумму свыше 3 000,01 долл., перевод 1%, 2 000,01 – 3 000 долл. стоит уже 1,5%; 200 – 2 000 долл. – 2%; менее 200 долл. – 3 долл. Переводы в российских рублях стоят примерно столько же, с поправкой на курс.

Но операции с дальним зарубежьем обойдутся дороже, от 4,03% на суммах в 2 000,01 до 3 000 долл. до 26% и более при суммах меньше 50 долл.

MoneyGram

Сервис MoneyGram также из США, принадлежит MoneyGram Payment Systems, Inc. В Беларуси эта система работает через:

ОАО «Технобанк»;

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

ЗАО «БТА Банк».

Раньше с этой системой работал БПС-Сбербанк, но теперь прекратил сотрудничество.

Комиссии для стран ближнего и дальнего зарубежья в этой системе одинаковые: минимальная сумма в 12 долл. взимается за переводы от 1 цена до 100 долл.; за переводы от 100,01 до 250 долл. – 20 долл.; 250,01-400 долл. – 24 долл., и т.д.; максимум в 300 долл. – по переводам 7500,01 – 8000 долл. По переводам в евро такая же градация, только суммы лимитов и комиссии названы в европейской валюте. Но максимальный лимит идет от 5000,01 до 8000 евро, комиссия на него – 225 евро. В процентном отношении выходит довольно дорого, на максимальной сумме в евро – 2,81%, в долларах – 3,75%, на меньших переводах процент больше.

Что в итоге?

Условия переводов через описанные выше сервисы сложны, есть разные правила назначения комиссий и исключения из них. В таблицу мы собрали международные системы переводов, которые доступны в белорусских банках.

Western Union Золотая корона Юнистрим MoneyGram Ria Money Transfer Contact Минимальная комиссия 1% менее 1% менее 1% около 3% менее 1% 1% Абсолютбанк + БСБ Банк + + РРБ-Банк + Банк ВТБ (Беларусь) + + + Беларусбанк + БТА Банк + + + + + Белагропромбанк + + Белгазпромбанк + Белинвестбанк + + БНБ-Банк + + БПС-Сбербанк Паритетбанк + Технобанк + + + + + + Банк БелВЭБ +

Однозначно решить какой сервис выгодней невозможно. Все они имеют свои преимущества, в т.ч. не попавшие в нашу таблицу, но полезные клиентам в конкретных ситуациях. Потому выбирать сервис следует без спешки, уточнив все условия у сотрудников банка до совершения операции.