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В Конгрессе США проголосовали за увеличение помощи гражданскому обществу Беларуси

02.07.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей̆ США одобрил увеличение объема помощи гражданскому обществу Беларуси с 11 до 30 млн.

В официальном документе говорится, что эти средства должны быть направлены гражданскому обществу Беларуси и независимым СМИ для соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона в Беларуси.

«Комитет глубоко обеспокоен действиями правительства Беларуси во главе с незаконным президентом Александром Лукашенко, где продолжается жестокое угнетение беларусского народа… Комитет поддерживает право беларусов на свободные и справедливые выборы и будущее свободное от авторитарного правления и злокачественного влияния внешних сил», — подчеркивается в документе.

Одобренная сумма в 2 раза превышает бюджет, ранее запрашиваемый Госдепартаментом. Увеличение расходов на поддержку демократии в Беларуси должен одобрить Сенат.

 
 
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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей̆ США одобрил увеличение объема помощи гражданскому обществу Беларуси с 11 до 30 млн.
 
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