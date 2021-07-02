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В Конгрессе США проголосовали за увеличение помощи гражданскому обществу Беларуси
Источник материала: АФН
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей̆ США одобрил увеличение объема помощи гражданскому обществу Беларуси с 11 до 30 млн.
В официальном документе
«Комитет глубоко обеспокоен действиями правительства Беларуси во главе с незаконным президентом Александром Лукашенко, где продолжается жестокое угнетение беларусского народа… Комитет поддерживает право беларусов на свободные и справедливые выборы и будущее свободное от авторитарного правления и злокачественного влияния внешних сил», — подчеркивается в документе.
Одобренная сумма в 2 раза превышает бюджет, ранее запрашиваемый Госдепартаментом. Увеличение расходов на поддержку демократии в Беларуси должен одобрить Сенат.
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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей̆ США одобрил увеличение объема помощи гражданскому обществу Беларуси с 11 до 30 млн.
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