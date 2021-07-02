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Глава МИД Германии передал британскому министру проспоренный ящик пива

02.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хайко Маас и Доминик Рааб поспорили на исход матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Глава МИД Германии Хайко Маас передал своему британскому коллеге Доминику Раабу проспоренный по итогам матча чемпионата Европы по футболу ящик пива. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Хотя все еще ощущаю боль, но сегодня я выплатил свой долг. Доминик Рааб, надеюсь, ты насладишься этим пивом с моей родины во время матча Англия — Украина. За немецко-британскую дружбу!» — написал глава МИД Германии.

Ранее Маас и Рааб поспорили на исход матча 1/8 финала Евро между сборными Германии и Англии. Англичане выиграли со счетом 2:0. В четвертьфинале они теперь сыграют с командой Украины. Встреча пройдет 3 июля в Риме.

На приложенной к посту фотографии видно, что Маас передал ящик пива марки UrPils от саарской компании Karlsberg. Министр как раз родом из региона Саар.

 
 
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Хайко Маас и Доминик Рааб поспорили на исход матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
 
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