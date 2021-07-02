Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз





сайте дипмиссии. Cообщение об этом появилось на





Приостановка будет действовать до дальнейшего уведомления.





Граждане, которые уже записались, могут прийти на прием с соответствующими документами. Кроме того, посольство продолжит оказывать услуги гражданам США.





Напомним, что 3 июня Беларусь в ответ на возобновление санкций США в отношении беларусских предприятий потребовала сократить численность дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии.