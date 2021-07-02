Белорусы считают текущую ситуацию в экономике очень плохой либо плохой

С 12 по 20 июня 2021 телеграм-канал KEF, который модерирует Исследовательский центр ИПМ, провел опрос среди своих подписчиков и подписчиков телеграм-канала «Эканомiка Беларусi». Общее число респондентов составило 1924 человека (около 650 подписчиков канал KEF, 1273 – подписчики канала «Эканомiка Беларусi»).





пишет Ежедневник Авторы опроса пишут, что ответы на вопросы – это набор историй о том, какой люди видят «правильную» экономику, «замешанных» на идеологических воззрениях, полученном образовании, жизненном опыте и информации, почерпнутой из медиа,Ежедневник





Исследователи сразу предупреждают, что это не социсследование.





«Если бы это было социологическое исследование, мы бы использовали выверенные на фокус-группах формулировки и пробовали бы замерять взгляды респондентов при помощи шкал. Если бы мы ставили задачей протестировать отношение к тем или иным идеям и решениям, мы были бы более точны в формулировках. Наконец, если бы мы проводили национальный опрос по репрезентативной выборке, можно было бы сказать, что мы изучаем общественное мнение», – написали они.





Они обращают внимание, что в их распоряжении были всего лишь энтузиазм, собственный телеграм-канал и добрая воля администраторов канала «Эканоміка Беларусі», перепостивших анкету спустя 4 дня после ее публикации в канале KEF.





«Благодаря этому мы получили уникальную возможность сравнить аудитории двух телеграм-каналов по их экономическим взглядам», – отметили в KEF.

Что с экономикой?

Респондентов попросили высказаться по поводу текущей ситуации в экономике и по поводу того, как она изменяется.





Считает, что ситуация очень плохая и продолжает быстро и просто ухудшаться, 955 опрошенных. В том, что ситуация плохая и ухудшается, уверены 845 опрошенных. Ни плохой, ни хорошей ситуацию считают 89 человек (среди них 61 уверены, что она ухудшается, 21 – не меняется, 7 выбрали ответ «улучшается»). С тем, что ситуация в экономике сегодня хорошая или очень хорошая, не согласился ни один человек.





На вопрос «Что было бы лучше для белорусской экономики?», 70,7% считают, что нашей стране следовало для этого оставаться максимально нейтральной наподобие Швейцарии. При этом 26% уверены, что для этого ей надо войти в ЕС, 1,6% сказали, что необходимо чтобы Беларусь и Россия создали союзное государство.





То, что именно предпринимательство является основным источником роста экономики в стране, ответило 66,9% подписчиков канала «Эканоміка Беларусі». Среди подписчиков телеграм-канала KEF так же ответило еще больше – 74,9%. Благоприятную конъюнктуру считают основным источником роста экономики 12,75% респондентов (KEF) и 18,38% («Эканоміка Беларусі»).





Основным источником развития предпринимательства большинство подписчиков канала «Эканоміка Беларусі» и KEF посчитали «талант и инициативу людей» (38% и 45,36%). В пользу того, что это правильные действия правительства, высказались также немало опрошенных (35% и 31,96% соответственно). Другие ответы набрали меньшее число голосов.

Госпредприятия – начать реструктуризацию

Спросили респондентов и про инфляцию. Например, что нужно сделать, чтобы она была низкой.





В целом мнения по данному вопросу разделились. Кто-то считает, что Нацбанк должен проводить денежно-кредитную политику по своему усмотрению, без оглядки на правительство («Эканоміка Беларусі» – 44,4%, KEF – 55,3%). Другие уверены, что пока не вернется доверие людей, снизить инфляцию не получится («Эканоміка Беларусі» – 52,3%, KEF – 41,2%)





Также подписчиков каналов спросили, что, по их мнению, сегодня надо делать с госпредприятиями. Самым популярным ответом был «начать реструктуризацию – группировать госпредприятия по степени жизнеспособности и работать с каждой группой» (63,9%). Между тем, 19,4% уверены, что в собственности государства вообще не должно остаться предприятий.





На вопрос что делать с «лишними работниками», 78,6% подписчиков KEF и 71,8% подписчиков «Эканомікi Беларусі» ответило, что им нужно предложить переподготовку, выплачивать пособие, чтобы дать им возможность найти работу. Гораздо меньше опрошенных (18% и 25%) считают, что реструктуризация – это создание рабочих мест и все смогут найти работу.

Кто должен помогать при покупке жилья?

Касательно того, нужно ли поддерживать малоимущих, 60,4% подписчиков KEF и 52,8% подписчиков «Эканомікi Беларусі» придерживаются мнения, что «да, любой человек, который попал за черту бедности, заслуживает государственной поддержки». В том, что надо поддерживать только некоторые категории граждан, уверены 36,6% и 44,2% соответственно. Совсем небольшое количество опрошенных считает, что малоимущих государство поддерживать не должно.





На вопрос «Обеспеченность жильем – чья забота?» то, что это целиком и в основном забота государства, уверены только 2,6% подписчиков (KEF) и 3,8% («Эканоміка Беларусі»). К слову, в 2019 году, согласно Национальному опросу населения, людей, считающих так же, было 12,8%.





То, что это забота государства и семей в равной степени, считают 36,9% (KEF) и 42,2% («Эканоміка Беларусі») опрошенных. В том, что это в основном забота семей, уверены 44,4% подписчиков KEF и 37,9 подписчиков «Эканомікi Беларусі», в том, что целиком забота семей – 16,1% респондентов (подписчики обоих каналов).



