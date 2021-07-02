Бренд «Березка» от компании «Савушкин продукт» перешел на белорусский язык





















— Задача заключалась не просто в переводе названия бренда на родной язык, а в создании настоящего бренда с белорусской душой, — отметили в компании. — Слово «Березка» не просто звучит красиво, оно звучит как особый символ, наполненный теплотой и заботой, близкий и понятный каждому белорусу, поэтому и на продукции он должен сыграть особым смыслом.





Молоко и кефир с обновленным брендом можно найти в магазинах уже начиная с 1 июля, чуть позже появятся и творог, за ним — сметана. Одним словом, время приобретать белорусское.