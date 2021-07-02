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Бренд «Березка» от компании «Савушкин продукт» перешел на белорусский язык

02.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продукцию компании «Савушкин продукт» хорошо знают не только в нашей стране. Она продается под разными брендами. И вот один из них, до недавнего времени называвшийся «Березка», становится белорусскоязычным.






— Задача заключалась не просто в переводе названия бренда на родной язык, а в создании настоящего бренда с белорусской душой, — отметили в компании. — Слово «Березка» не просто звучит красиво, оно звучит как особый символ, наполненный теплотой и заботой, близкий и понятный каждому белорусу, поэтому и на продукции он должен сыграть особым смыслом.

Молоко и кефир с обновленным брендом можно найти в магазинах уже начиная с 1 июля, чуть позже появятся и творог, за ним — сметана. Одним словом, время приобретать белорусское.
 
 
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Продукцию компании «Савушкин продукт» хорошо знают не только в нашей стране. Она продается под разными брендами. И вот один из них, до недавнего времени...
 
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