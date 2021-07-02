Глава литовского МИД: Люди бы просто не выбирали этот маршрут Лукашенко

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"Согласуется визит с делегацией в различные правительственные ведомства в Турции, в Анкере, а также в Ираке, в Багдаде. Как с министром иностранных дел Турции, так и с иракским министром мы обсуждали возможности встретиться, и что самое важное — не только на политическом уровне, но и чтобы делегации могли встретиться с пограничниками, с представителями организаций безопасности, установить прямую связь", — заявил 1 июля глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.





По его словам, он лично попросил министров иностранных дел Ирака и Турции помочь опознать мигрантов, которые попали в Литву через Беларусь. Именно опознание мигрантов и возврат лиц, не отвечающих критериям политических беженцев, он назвал приоритетами. Ландсбергис говорит, что Турция применяет строгие правила при пересечении границы, берёт биометрические данные, включая отпечатки пальцев. А если "у людей бывают паспорта, значит их опознают".





Глава Мид считает, что опознание бы снизило мотивацию мигрантов, поскольку пребывание в Литве стало бы для них слишком кратковременным:





"Очень сложное прибытие, короткое пребывание опередило бы то, что люди бы просто не выбирали этот маршрут Лукашенко", — добавил он.





В 2021 году нелегально белорусско-литовскую границу пересекли около 700 человек. Это в 8 раз больше, чем за весь 2020 год. Литовские власти считают, что такой рост незадокументированной миграции — это операция, организованная белорусским режимом.



