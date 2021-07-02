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Видеофакт. Весь зал аплодирует стоя – появился серьезный правитель
02.07.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Вчера смотрели
, как докладывают про урожай зерновых Гурбангулы Бердымухамедову в Туркменистане, сегодня – как встречают Ким Чен Ына в Северной Корее.
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Видеофакт. Весь зал аплодирует стоя – появился серьезный правитель
Вчера смотрели, как докладывают про урожай зерновых Гурбангулы Бердымухамедову в Туркменистане, сегодня – как встречают Ким Чен Ына в Северной Корее.
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