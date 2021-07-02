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Эксперт: IT-сектор еще удерживает льготный налоговый режим в Беларуси, но многие уже сидят на чемоданах   

02.07.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, если бы с политической обстановкой в Беларуси было все хорошо, IT-сектор бурно рос и дальше.

Эксперт: IT-сектор еще удерживает льготный налоговый режим в Беларуси, но многие уже сидят на чемоданах   
Фото pixabay.com

Вместе с тем, отмечает эксперт, сегодня в этой сфере не все так просто.

«Подавляющее большинство представителей отрасли, с которыми я общался, кратко описывают ситуацию так: сидим на чемоданах, — сказал Крук в интервью DW. — Что удерживает, так это, безусловно, льготный налоговый режим, если сравнивать его с соседними странами. Это очень важное обстоятельство для многих компаний».

Экономист отмечает, что в сложившейся ситуации IT-компании предоставляют сотрудникам свободу выбора — можно переезжать за границу (в основном это Украина, Литва, Польша).

«Но это не означает ликвидацию компаний в Беларуси, это значит, что компании здесь все меньше становятся центром прибыли. Так что по статистике количество резидентов ПВТ не будет сокращаться, но все больше финансовых потоков пойдут мимо страны. Что касается статистики по базовым показателям, то она стабилизировалась, хотя в предыдущие годы росла. Если бы ничего не происходило в политике, она бы бурно росла и дальше», — резюмировал эксперт.

 

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По словам старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, если бы с политической обстановкой в Беларуси было все хорошо,...
 
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