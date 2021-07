Лекару, які ўдзельнічаў у пратэстах і напісаў адкрыты ліст да Качанавай, не працягнулі кантракт

Источник материала: Свабода

«Звальненьне дасьведчанага лекара ў клініцы, дзе ёсьць дэфіцыт спэцыялістаў майго профілю, дзе практычна цалкам адсутнічаюць спэцыялісты сярэдняга веку… Што ж, нічога новага, „нам толькі б дзень прастаяць ды ноч пратрымацца“. А там як-небудзь усё само паправіцца, хто-небудзь прыйдзе працаваць, неяк праапэруем, неяк пацыент ачуняе», — напісаў Станіслаў Салавей у фэйсбуку.

Ён адзначыў, што не саромеецца сваіх рашэньняў і дазваляе сабе раскошу адкрыта казаць тое, што думае.

«Мае ідэалы застаюцца са мной, мая памяць застаецца са мной. Я памятаю, чаму ня змог застацца дома ў той дзень, мой „першы дзень“. Працаваць лекарам і быць абыякавым да чалавечага болю і пакутаў нельга, ну ці я проста так не магу!», — напісаў Салавей.

Ён зьбіраецца знайсьці новую працу ў Беларусі,

«Я працягну працаваць у маёй любімай краіне, хай і ў іншым месцы, але я працягну прыкладаць усе свае сілы для дапамогі тым, каму яна патрэбная (гаворка тут пра мэдыцыну), пастараюся быць побач з блізкімі, калі ім гэта будзе патрэбна, падтрымліваць сваіх у цяжкую хвіліну».

Доктар-інфэкцыяніст, кандыдат мэдычных навук. Да нядаўняга часу ён быў дацэнтам катэдры інфэкцыйных хваробаў БДМУ, галоўным пазаштатным інфэкцыяністам Менску. Мае сям’ю, дваіх дзяцей.

12 жніўня Мікіта Салавей выйшаў на першую акцыю лекараў супраць гвалту каля БДМУ.

«Мне здаецца, тая акцыя была трыгерам для наступных выступленьняў мэдыкаў па ўсёй рэспубліцы. Магчыма, яна на некаторы час дазволіла прытармазіць хвалю гвалту: сталі выпускаць пацярпелых з Акрэсьціна і іншых ізалятараў, мірна прайшоў велізарны марш 16 жніўня», — разважае Мікіта Салавей.

14 жніўня лекар у ліку некалькіх соцень іншых мэдыкаў падпісаў зварот да Міністэрства аховы здароўя і МУС з просьбай дапусьціць у ізалятары незалежныя брыгады ў складзе рэаніматолягаў, траўматолягаў і тэрапэўтаў, каб ацаніць стан затрыманых, аказаць ім дапамогу або шпіталізаваць. Але гэтага зрабіць не ўдалося.

«Празь месяц мы атрымалі адказ зь міністэрства з подпісам Дзьмітрыя Піневіча, што неабходная дапамога затрыманым была аказаная сіламі мэдслужбы ў саміх ізалятарах», — расказаў доктар.

11 лістапада доктар апублікаваў у сваім фэйсбуку адкрыты ліст да Натальлі Качанавай пра тое, што мэдыкі не рабы. Пост за дзень набраў некалькі тысяч падабаек і рэпостаў.

