ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-пресс-атташе «Динамо»: «Было бы гораздо лучше, если бы чиновники от спорта занимались бы спортом, а не репрессиями в спорте»

02.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-пресс-атташе минского «Динамо» Роман Шевцов высказался о спортивных чиновниках в Беларуси.





– Максим Рыженков довольно грубо высказывался в адрес болельщиков женской сборной, которые приходили на матчи с БЧБ-флагами.

– Думаю, что чиновники, которые выбирают лояльность, а не профессионализм, ничего не могут говорить о спорте. Когда Рыженков заявляет, что без Снытиной и Левченко сборная выступила лучше…

Что можно сказать. Или Рыженков не разбирается в баскетболе, возглавляя федерацию. Или просто несет пропагандистские мысли. Было бы гораздо лучше, если бы чиновники от спорта занимались бы спортом, а не репрессиями в спорте. Тогда, возможно, весь наш беларусский спорт добивался бы гораздо больших высот, – сказал Шевцов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-пресс-атташе минского «Динамо» Роман Шевцов высказался о спортивных чиновниках в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медик – об увольнении: «Самое смешное, что все понимают и говорят открыто, что мое «непродление» не связано с работой, что я хороший врач»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by