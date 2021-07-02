Новая соцсеть появилась в интернете, подозревают Дональда Трампа

пишет sputnik.by Новая социальная сеть появилась в интернете, СМИ ее уже назвали проектом команды бывшего президента США Дональда Трампа, которого заблокировали традиционные соцресурсы,sputnik.by





GETTR, который доступен в магазинах приложений, по функционалу напоминает Twitter. Сеть позиционируется как платформа, "лишенная предвзятости и позволяющая любому свободно выражать мнение".

По информации издания Politico, руководит проектом GETTR Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь Трампа. При этом какую роль в нем играет сам экс-президент – пока неясно.

Аккаунт "команда Трампа" к настоящему времени содержит всего три поста с изображениями, восхваляющими бывшего президента и критикующими его оппонентов.

Основные социальные сети в интернете, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа с миллионами подписчиков после того, как политик решился оспорить итоги президентских выборов в США в 2020 году и был обвинен в подстрекательстве к штурму Конгресса.



