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Новая соцсеть появилась в интернете, подозревают Дональда Трампа

02.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации издания Politico, руководит проектом GETTR Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь Трампа.

 Новая социальная сеть появилась в интернете, СМИ ее уже назвали проектом команды бывшего президента США Дональда Трампа, которого заблокировали традиционные соцресурсы, пишет sputnik.by

GETTR, который доступен в магазинах приложений, по функционалу напоминает Twitter. Сеть позиционируется как платформа, "лишенная предвзятости и позволяющая любому свободно выражать мнение".
По информации издания Politico, руководит проектом GETTR Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь Трампа. При этом какую роль в нем играет сам экс-президент – пока неясно.
Аккаунт "команда Трампа" к настоящему времени содержит всего три поста с изображениями, восхваляющими бывшего президента и критикующими его оппонентов.
Основные социальные сети в интернете, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа с миллионами подписчиков после того, как политик решился оспорить итоги президентских выборов в США в 2020 году и был обвинен в подстрекательстве к штурму Конгресса.
 
 
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По информации издания Politico, руководит проектом GETTR Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь Трампа.
 
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