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130 стран согласовали международную налоговую реформу

02.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%. Чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы.



«Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль»,— говорится на сайте организации.

ОЭСР считает, из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду»,— заявил генсек организации Матиас Корман.
 
 
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130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития...
 
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